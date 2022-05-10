Политический кризис: коалиция зависит от РААМ и Объединенного списка

В коалиции и оппозиции готовятся к голосованию по законопроекту о роспуске Кнессета, которое должно состояться 11 мая. Cудьба голосования в предварительном чтении зависит от действий депутатов от партии РААМ, а также от Объединенного списка. Для утверждения законопроекта в предварительном чтении достаточно простого большинства.

В РААМ по-прежнему отказываются возобновить сотрудничество с коалицией. Накануне депутаты от этой фракции не принимали участия в голосовании по вотуму недоверия и не находились в здании Кнессета. Представители коалиции ведут с ними переговоры, однако пока прогресса нет. Главной темой разногласий остается ситуация на Храмовой горе. В РААМ требуют, чтобы Израиль совместно с Иорданией пришли к соглашению об изменении статус-кво. Накануне "Кан 11" опубликовал сообщение о том, что Израиль согласился увеличить число представителей мусульманского Вакфа на Храмовой горе. Спустя несколько часов Нафтали Беннет опубликовал заявление, в котором отклонил требования РААМ. "Ситуация на Храмовой горе остается неизменной, суверенитет Израиля сохранится", – заявил Беннет.

В 17:00 начнется заседание Совета Аш-Шура, высшего духовного органа РААМ и "Исламского движения", на котором будет принято решение о дальнейших шагах партии. Депутаты Уалид Таха и Масуд Ранаем требуют немедленного выхода из коалиции, Мансур Аббас возражает.

Депутаты от Объединенного списка голосовали против вотума недоверия правительству, несмотря на то, что являются частью оппозиции. Они объяснили свое голосование тем, что альтернативным премьер-министром был предложен Биньямин Нетаниягу. "Мы против этой коалиции, но мы и против того, чтобы Нетаниягу был премьер-министром", – пояснил Ахмад Тиби.

В ходе голосования по законопроекту о роспуске Кнессета картина будет сложнее. Депутаты от партии ХАДАШ уже заявили, что проголосуют за роспуск парламента и досрочные выборы. Так же поступят депутаты от партии БАЛАД. Депутаты Ахмад Тиби и Усама Саади, представляющие ТААЛ, еще не приняли решения о том, как голосовать. В коалиции полагают, что есть возможность прийти к соглашению о сотрудничестве с некоторыми депутатами от Объединенного списка для голосования по кардинально важным законопроектам. Накануне глава "Еш Атид" и сменный премьер-министр Яир Лапид долго беседовал в коридоре Кнессета с депутатом Ахмадом Тиби. В окружении главы "Еш Атид" заявляют, что в ходе летней сессии Кнессета сделают все, чтобы не проигрывать на голосованиях. "Если для этого потребуется сотрудничать с Объединенным списком или с ультраортодоксами, мы готовы на это", – цитирует "Кан 11" слова приближенных Лапида.

Представители ультраортодоксальных партий уже заявили, что ни на какие контакты с нынешней коалицией они не пойдут. "Это правительство уничтожает еврейский характер государства и воюет с ультраортодоксальным еврейством", – говорится в совместном заявлении ШАС и "Яадут а-Тора",

"Летняя сессия Кнессета будет непростой, но мы справимся. Законодательная власть – не единственное звено власти. Реформы, необходимые для жизни граждан, осуществляются исполнительной властью, то есть правительством, а оно продолжает работать", – сказал в эфире "Кан РЭКА" депутат Кнессета Цви Хаузер ("Тиква Хадаша").

В свою очередь, депутат Симха Ротман заявил в эфире "Кан РЭКА", что со вчерашнего дня политическая система находится в заложниках у Объединенного списка. "Мы с самого начала говорили о том, что коалиция, которая создана с людьми, поддерживающими террор, в итоге скатится к тому, что будет зависеть от людей, отрицающих право Израиля на существование", – сказал депутат Ротман.