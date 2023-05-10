Впервые для перехвата ракеты из Газы ЦАХАЛ использовал "Пращу Давида"

По информации радиостанции "Кан Бет" и сайта Ynet, ракета, запущенная из сектора Газы в сторону Тель-Авива, была перехвачена системой ПРО "Праща Давида".

Оба новостных источника подчеркивали, что ЦАХАЛ впервые использовал эту систему для перехвата ракеты, запущенной из Газы.

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Система ПРО "Праща Давида" ("Волшебная палочка") была передана ЦАХАЛу для оперативного использования семь лет назад, но, по данным Ynet, до сегодняшнего дня использовалась лишь один раз – для перехвата ракеты, запущенной с территории Сирии.

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Перехват одной ракеты с помощью "Пращи Давида" стоит около миллиона долларов.