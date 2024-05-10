На севере Газы ликвидирован один из командиров боевиков "Исламского джихада"
время публикации: 10 мая 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 13:22
Источники в Газе сообщают, что в ночь на 10 мая в Джабалии, на севере сектора, в результате атаки ЦАХАЛа был ликвидирован один из командиров "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Ахмад Раним. Вместе с ним погибли трое членов его семьи.
Ахмад Раним был осужден за терроризм, 15 лет провел в израильской тюрьме. После возвращения в Газу вернулся к террористической деятельности.
ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.
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