x
10 мая 2024
|
последняя новость: 14:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2024
|
10 мая 2024
|
последняя новость: 14:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На севере Газы ликвидирован один из командиров боевиков "Исламского джихада"

время публикации: 10 мая 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 13:22
Боевики "Исламского джихада". Газа, август 2023
AP Photo/Adel Hana

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 10 мая в Джабалии, на севере сектора, в результате атаки ЦАХАЛа был ликвидирован один из командиров "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Ахмад Раним. Вместе с ним погибли трое членов его семьи.

Ахмад Раним был осужден за терроризм, 15 лет провел в израильской тюрьме. После возвращения в Газу вернулся к террористической деятельности.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2024

217-й день войны в Израиле. Хронология событий