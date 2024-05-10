Пресс-служба ЦАХАЛа: два обстрела Беэр-Шевы, 14 ракет

После того, как в Беэр-Шевы и ее окрестностях в 19:15 прозвучала воздушная тревога, было зафиксировано девять ракет, выпущенных из района Рафиаха (Рафаха) и упавших на незастроенной местности.

Ранее, около 17:30, из центра сектора Газы было выпущено пять ракет в сторону Беэр-Шевы. Одна из ракет упала в черте города. В результате этого обстрела осколочное ранение получила женщина, ее состояние оценивается врачами как легкое.

Отметим, что последний обстрел Беэр-Шевы из Газы был 6 декабря.

Кроме этого, воздушная тревога звучала в Беэр-Шеве 14 апреля во время атаки Ирана на Израиль.