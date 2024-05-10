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Пресс-служба ЦАХАЛа: два обстрела Беэр-Шевы, 14 ракет

время публикации: 10 мая 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 20:27
Пресс-служба ЦАХАЛа: два обстрела Беэр-Шевы, 14 ракет
Пресс-служба полиции Израиля

После того, как в Беэр-Шевы и ее окрестностях в 19:15 прозвучала воздушная тревога, было зафиксировано девять ракет, выпущенных из района Рафиаха (Рафаха) и упавших на незастроенной местности.

Ранее, около 17:30, из центра сектора Газы было выпущено пять ракет в сторону Беэр-Шевы. Одна из ракет упала в черте города. В результате этого обстрела осколочное ранение получила женщина, ее состояние оценивается врачами как легкое.

Отметим, что последний обстрел Беэр-Шевы из Газы был 6 декабря.

Кроме этого, воздушная тревога звучала в Беэр-Шеве 14 апреля во время атаки Ирана на Израиль.

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