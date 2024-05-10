Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

В ночь на 10 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Продолжается операция в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Абд эль-Аль в центре города Газа, есть убитые и раненые; всю ночь продолжались артиллерийские обстрелы северной части сектора; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по шестиэтажному дому на западной окраине города Газа; ЦАХАЛ взорвал несколько зданий в районе Зайтун, на южной окраине города Газа, на севере сектора, в Зайтуне идут интенсивные бои; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Дада в северной части города Газа; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по Джабалии, есть убитые и раненые.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Аль-Муграка; был нанесен авиаудар по целям на севере лагеря Нусейрат.

На юге сектора: всю ночь продолжались артиллерийские обстрелы восточной части Рафаха; ВВС ЦАХАЛа наносили удар по цели в восточной части Рафаха и в центре Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части города Рафах.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 10 мая.