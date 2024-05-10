x
10 мая 2024
|
последняя новость: 08:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2024
|
10 мая 2024
|
последняя новость: 08:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

время публикации: 10 мая 2024 г., 06:39 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 06:46
Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям на севере, в центре и юге сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 10 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Продолжается операция в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Абд эль-Аль в центре города Газа, есть убитые и раненые; всю ночь продолжались артиллерийские обстрелы северной части сектора; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по шестиэтажному дому на западной окраине города Газа; ЦАХАЛ взорвал несколько зданий в районе Зайтун, на южной окраине города Газа, на севере сектора, в Зайтуне идут интенсивные бои; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Дада в северной части города Газа; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по Джабалии, есть убитые и раненые.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Аль-Муграка; был нанесен авиаудар по целям на севере лагеря Нусейрат.

На юге сектора: всю ночь продолжались артиллерийские обстрелы восточной части Рафаха; ВВС ЦАХАЛа наносили удар по цели в восточной части Рафаха и в центре Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части города Рафах.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 10 мая.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2024

217-й день войны в Израиле. Хронология событий