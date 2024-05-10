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Израиль

Операция в Газе: ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали около 40 целей

время публикации: 10 мая 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 09:11
Операция в Газе: ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали около 40 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

99-я дивизия ЦАХАЛа продолжает "зачистку" района Зайтун, к югу от города Газа. 162-я дивизия действует в восточных районах Рафиаха, на юге сектора Газы.

За последние сутки в восточном Рафиахе бойцы бригады "Гивати" обнаружили несколько туннельных шахт.

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" в Рафиахе уничтожили группу боевиков.

Взаимодействуя с 215-й бригадой, ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в Рафиахе, которые вели ракетно-минометный обстрел КПП "Керем Шалом".

В районе Зайтун бойцы бригады Нахаль и 2-й бригады "Кармели" продолжают уничтожать инфраструктуру террористов ХАМАСа.

Силы 679-й бригады "Уцбат Ифтах" применили авиацию для ликвидации нескольких боевиков.

ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в разных районах сектора Газы, наблюдательные пункты, уничтожая противотанковые позиции, туннельные шахты и другие объекты террористов. За последние сутки были атакованы около 40 целей.

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