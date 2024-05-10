Ливанские источники сообщают: утром 10 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько целей в Кфар-Киле на юге Ливана. ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ночью пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что самолеты военно-воздушных сил некоторое время назад нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана. Цели находились в районах Кфар-Кила, Альма аш-Шааб и Ярун.