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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько целей в Кфар-Киле на юге Ливана

время публикации: 10 мая 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 09:00
ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько целей в Кфар-Киле на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанские источники сообщают: утром 10 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько целей в Кфар-Киле на юге Ливана. ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ночью пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что самолеты военно-воздушных сил некоторое время назад нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана. Цели находились в районах Кфар-Кила, Альма аш-Шааб и Ярун.

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