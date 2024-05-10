Силы ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в шести районах Ливана: Аль-Адиса, Аль-Хиам, Айта аш-Шааб, Раб ат-Талтин, Дейр-Сириан и Махибаб.

Истребители ВВС уничтожили пять военных зданий террористической организации "Хизбалла", а также одну огневую позицию террористов, откуда производились пуски ракет в сторону севера Израиля.