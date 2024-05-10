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Израиль

Силы ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в шести районах Ливана

время публикации: 10 мая 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 22:51
Силы ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в шести районах Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в шести районах Ливана: Аль-Адиса, Аль-Хиам, Айта аш-Шааб, Раб ат-Талтин, Дейр-Сириан и Махибаб.

Истребители ВВС уничтожили пять военных зданий террористической организации "Хизбалла", а также одну огневую позицию террористов, откуда производились пуски ракет в сторону севера Израиля.

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