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Израиль

В Ришон ле-Ционе погиб мотоциклист. Версия полиции: убийство

время публикации: 10 мая 2024 г., 00:50 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 05:39
В ДТП в Ришон ле-Ционе мотоциклист получил тяжелые травмы
Yonatan Sindel/Flash90

Поздно вечером на улице Леви Эшколь в Ришон ле-Ционе мотоциклист (мужчина около 30 лет) получил множественные травмы, в критическом состоянии он был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Вскоре в больнице была констатирована его смерть.

Полиция сообщает, что на теле мотоциклиста найдены следы огнестрельных ранений.

Данное происшествие расследуется как убийство.

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