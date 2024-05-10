В Ришон ле-Ционе погиб мотоциклист. Версия полиции: убийство
время публикации: 10 мая 2024 г., 00:50 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 05:39
Поздно вечером на улице Леви Эшколь в Ришон ле-Ционе мотоциклист (мужчина около 30 лет) получил множественные травмы, в критическом состоянии он был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Вскоре в больнице была констатирована его смерть.
Полиция сообщает, что на теле мотоциклиста найдены следы огнестрельных ранений.
Данное происшествие расследуется как убийство.
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