В Ришон ле-Ционе погиб мотоциклист. Версия полиции: убийство

Поздно вечером на улице Леви Эшколь в Ришон ле-Ционе мотоциклист (мужчина около 30 лет) получил множественные травмы, в критическом состоянии он был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Вскоре в больнице была констатирована его смерть.

Полиция сообщает, что на теле мотоциклиста найдены следы огнестрельных ранений.

Данное происшествие расследуется как убийство.