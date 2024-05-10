Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 мая, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Сухо. Пустынный ветер (шарав). Вечером жара спадет, влажность повысится, местами возможен мелкий дождь.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 17-34, в Хайфе – 23-32, в Эйлате – 23-37, в Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 23-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-34, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-39, на Голанских высотах – 17-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 5 км/ч).

В субботу жара спадет. В воскресенье – понижение температуры, переменная облачность. В понедельник температура понизится, ожидаются дожди.