Министры во время войны не забывают о рейтинге: скандалы и союзы. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Предвыборная кампания в Израиле идет полным ходом и набирает скорость. Несколько высказываний, сделанных политиками на уходящей неделе, не оставляют места для сомнений. Война давно превратилась в фактор внутренней политики. За несколько дней до того, как Израиль будет отмечать 76-ю годовщину независимости, общество расколото, политики используют и усугубляют этот раскол, а в Газе продолжается война.

От Ганца до Бен-Гвира: решения с оглядкой на опросы

Депутат Кнессета Михаэль Битон был одним из основателей партии "Кахоль Лаван". В тот день, когда Бени Ганц представлял свою партию в комплексе "Ганей Тааруха", рядом с ним стояли Моше Яалон (справа) и Михаэль Битон (слева). В последнее время Битон крайне редко публично высказывается, и в Кнессете говорят, что он является одним из наиболее резких критиков Ганца и Айзенкота, настаивая на скорейшем выходе партии из правительства. На этой неделе Битон вышел из тени. "Скоро мы покинем это правительство и сделаем все, чтобы выборы состоялись в сентябре", – заявил он. Битон добавил, что понимает сколь низка вероятность привести к досрочным выборам в ближайшие месяцы, так как у правительства есть стабильное большинство при поддержке "правых экстремистов". В том случае, если выборов в сентябре не будет, добавил он, "Махане Мамлахти" представит закон о роспуске Кнессета.

По сути дела, Битон сказал то, что известно всем. "Махане Мамлахти" – временный гость в нынешней коалиции. Ганц, Айзенкот и их коллеги присоединились к правительству вскоре после начала войны, и помимо очевидной всем пользы, которую такой шаг принес государству, получившему в самый трудный час относительно широкое правительство, была у этого шага и прямая политическая выгода. Израильтяне вообще любят слово "единство" и щедро одарили "Махане Мамлахти" мандатами в опросах.

В последнее время, особенно после выхода Гидеона Саара из этого блока, электоральный эффект стал заметно снижаться. Однако до последней недели в партии Ганца были верны избранной тактике, и сохраняли линию "если мы уйдем, то кто защитит Нетаниягу от экстремистов?" Тот факт, что Битон сделал публичное заявление скором выходе из коалиции, и очевидно, что он сделал его с ведома и одобрения Ганца, это громкий сигнал для Нетаниягу: рубикон перейден, и вероятнее всего, даже если война будет продолжаться, очень скоро "Махане Мамлахти" перейдет в оппозицию.

Многое будет зависеть от результатов опросов. На первый взгляд, Ганцу удалось стабилизировать ситуацию: у него уже нет 40 виртуальных мандатов, но есть около 30. Этот показатель также выглядит комплементарным и очень щедрым, однако бывший министр обороны надеется закрепиться на этой позиции, и выйдя из правительства подраться за мандаты с "Еш Атид" и формирующимся на левом фланге блоком. Повод для выхода из коалиции может быть любым: от отношений с США до закона о призыве.

На результаты опросов смотрит и глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир, и он очень рад тому, что видит. На этой неделе телеканал "Решет" дал почти сенсационный результат – если бы выборы состоялись сегодня, Итамар Бен-Гвир и партия "Оцма Иегудит" набрали бы 12 мандатов. Бен-Гвир, исповедующий простую тактику – говорить все, что хотят услышать люди, находящиеся на правом краю политической шкалы, ищущие простых решений и не утруждающие себя деталями и нюансами – не был на такой высоте даже в мрачные дни погромов, учиненных арабами в дни операции "Страж стен" в мае 2021 года. Расчет Бен-Гвира прост и понятен: Нетаниягу будет крайне сложно уволить его из правительства, ибо альтернативы голосам фракции Бен-Гвира в Кнессете нет. Многим правым избирателям нравится бесконечный троллинг, который практикует министр национальной безопасности, а нападки на него со стороны СМИ и левоцентристов лишь добавляют популярности Бен-Гвиру. В этих условиях лидер "Оцма Иегудит" не видит никаких проблем с тем, чтобы опубликовать запись в микроблоге X с сердечком между ХАМАСом и Байденом. Роль "плохого парня", который к тому же ничем за свои выходки не рискует, вполне по душе Бен-Гвиру.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдает себе отчет в том, насколько ограничены его возможности в том, что касается усмирения Бен-Гвира. На этой неделе он резко осадил министра национальной безопасности, когда тот потребовал уволить "или хотя бы сделать выговор" министру обороны Йоаву Галанту, демонстративно покинувшему заседание правительства в знак протеста против нападок того же Бен-Гвира на решения кабинета войны. "Не читайте мне мораль", – резко ответил Нетаниягу и добавил, что не нуждается в том, чтобы кто-то говорил ему, что делать. На правом фланге коалиции считают иначе и не ослабляют давление на премьер-министра. Насколько это давление эффективно, станет ясно в том случае и тогда, если будет достигнуто соглашение о сделке с ХАМАСом.

Союз право-либеральных: Либерман, Саар и другие

При всем интересе к растущей популярности Итамара Бен-Гвира, очевидно, что не он будет формировать будущее правительство. Очевидно также и то, что политическая система находится на пороге переустройства, и главное изменение, которое определит будущее израильской политики, касается правого лагеря. Еще перед прошлыми выборами немало израильтян бродили по политическому полю в бесплодных поисках тех, кому готовы были бы отдать голоса. "Ликуд без Нетаниягу", "праволиберальные силы" ищут свое политическое представительство, и на этой неделе впервые стало известно, что ведется практическая работа по созданию нового блока. Глава "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар рассказал, что ведет переговоры о формировании такого блока, и не отверг возможности союза с партией "Наш дом Израиль".

В настоящий момент такой союз гораздо нужнее Саару, чем Либерману. "Ямин Мамлахти" по опросам стабильно не преодолевает электоральный барьер, в то время как Либерман по разным опросам набирает от 10 до 12 мандатов. При таком раскладе не очень понятно, зачем Либерману связывать себя с теми, кто не приносит голосов, но, разумеется, потребует представительства в объединенном списке. К тому же у Либермана остались очень неприятные воспоминания об опыте создания единого списка с "Ликудом", а особенно – о последствиях такого союза, когда НДИ едва не исчезла с политической карты, и потребовались гигантские усилия и серьезные изменения повестки дня для того, чтобы партия восстановилась в сознании израильтян.

Логичнее предположить, что Либерман пойдет на выборы своими силами, а союзы будут формироваться уже после их завершения. Сам Авигдор Либерман заявил Newsru.co.il, что на данный момент никаких переговоров нет. "Давайте сначала добьемся досрочных выборов", – сказал он.

Однако союз с НДИ – не единственная возможность для "Ямин Мамлахти". За пределами политического поля находится много игроков, которые взвешивают возможность войти в игру, и большинство принадлежат к правому лагерю. Еще перед выборами 2021 года в политической системе обсуждалась возможность союза между Гидеоном Сааром и Нафтали Беннетом. Тогда союз не состоялся. Сегодня он выглядит более естественным и напрашивающимся, в том случае, разумеется, если Беннет примет решение баллотироваться на выборах в Кнессет. Йоаз Хендель, Айелет Шакед также могут войти в подобный союз. Называлось и имя бывшего главы "Мосада" Йоси Коэна, однако в последние недели публиковалась информация о том, что его желание идти в политику ослабло. К тому же есть те, кто ищут возможность привести к улучшению отношений между Коэном и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, чтобы не допустить участия бывшего главы "Мосада" в выборах на стороне тех, кто хочет добиться отстранения Нетаниягу от власти.

На фоне союзов, формирующихся на правом и левом флангах, а также растущей популярности НДИ, "Еш Атид" продолжает поиск платформы, которая позволит приподняться над уровнем 15-17 мандатов (подобный результат предрекают опросы сегодня). Лапид продолжает действовать в двух направлениях одновременно: требовать отставки правительства и предлагать коалиции сеть безопасности для утверждения сделки с ХАМАСом. Этот комбинированный посыл пока не находит отклика среди избирателей.

Офер Винтер и назначения в ЦАХАЛе: армия и политика

Решение начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви уволить из рядов армии бригадного генерала Офера Винтера взбудоражило политическую систему. Винтер стал известен широкой публике за пределами ЦАХАЛа в 2014 году, когда будучи командиром бригады "Гивати" во время операции "Нерушимая скала" включил в приказ своим солдатам отрывки молитвы и иных религиозных текстов. В тот момент, когда это стало достоянием общественности, на Винтера обрушилась критика со стороны леволиберальных сил, правые в свою очередь, сделали его очередной надеждой на изменение настроений в Армии обороны Израиля. Сам Винтер никогда своих взглядов не озвучивал.

В связи или без связи с политическими взглядами Винтера в последние полтора года он не получал продвижения по службе, в том числе и в последнем круге назначений. На этой неделе стало известно о его увольнении из рядов ЦАХАЛа.

Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир и Ави Маоз раскритиковали это решение Герци А-Леви. Сам Винтер заявил, что намерен и далее "служить народу Израиля". В переводе на простой язык это означает, что политическая система получит еще одного отставного генерала, который скорее всего найдет свое место в одной их правых партий.

Вопрос назначений в ЦАХАЛе становится все более острым. Депутаты критикуют сам факт того, что начальник генерального штаба, на котором лежит часть ответственности за провал 7 октября, назначает офицеров, которые, вероятнее всего, придерживаются той же концепции, что и сам Герци А-Леви. По мнению депутатов, в основном их правых партий, такие назначения по сути гарантируют, что уроки из катастрофы 7 октября извлечены не будут. В ответ звучит довод, согласно которому армии необходимы офицеры, и ждать окончания войны и возможного ухода в отставку Герци а-Леви невозможно. Военные обозреватели полагают, что достойным выходом были бы временные назначения исполняющих обязанности и решение начальника генерального штаба делать постоянные назначения свидетельствует о том, что, несмотря на слова об ответственности за октябрьские трагические события, он не собирается уходить в отставку.