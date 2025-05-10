Внимание, розыск: пропала 15-летняя Анастасия Ковалёва из Хайфы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Анастасии Ковалёвой из Хайфы. В последний раз ее видели 4 мая, когда она выходила из своего дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.85, худощавая, рыжеволосая, глаза серо-карие. На правой руке татуировка в виде медведя, есть также татуировка в виде абстрактного узора. Носит кольцо в носу. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648811.