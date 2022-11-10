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    В Израиле

    Нетаниягу получил 64 рекомендации и будет формировать правительство

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    Биньямин Нетаниягу
    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером в четверг, 10 ноября, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу официально стал кандидатом на пост премьер-министра Израиля.

    Это произошло после того, как партии "Оцма Иегудит" и "Ноам" порекомендовали его в беседах с президентом на пост премьер-министра. Как и ожидалось, у Нетаниягу есть 64 рекомендации, и 13 ноября президент Герцог официально вручит ему мандат на формирование правительства.

    В начале встречи с представителями партии "Оцма Иегудит" глава государства отметил, что он получает многочисленные обращения, в которых высказывается опасение по поводу участия Итамара Бен-Гвира в будущем правительстве. Сам Бен-Гвир вновь повторил, что намерен встретиться с западными дипломатами и изложить им свою позицию по главным вопросам. "Я не расист", – вновь повторил он.

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    Партия "Ноам" также порекомендовала Нетаниягу на пост премьер-министра. Сообщается, что спикер канцелярии президента Наор Ихье пришел на встречу с главой "Ноам" Ави Маозом, прикрепив на лацкан пиджака значок с символикой общины ЛГБТ.

    11 ноября завершатся встречи глав партий с президентом.

    Одновременно продолжаются коалиционные переговоры между "Ликудом" и партиями блока сторонников Нетаниягу. Телеканал "Кешет" сообщил, что одним из требований Итамара Бен-Гвира, который, судя по всему, будет министром внутренней безопасности, является изменение правил открытия огня таким образом, чтобы в случае бросания камней или бутылок, полицейские имели право открывать огонь.

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    10 ноября стало известно, что бюджетные требования партий не будут включены в коалиционные соглашения. Требования, которые касаются в первую очередь, увеличения финансирования религиозных учебных заведений, будут обсуждаться перед голосованием по проекту бюджета на 2023 год.

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