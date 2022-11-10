ЦАХАЛ: на юге Израиля разбился БПЛА "Шоваль"
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на 10 ноября на юге Израиля разбился БПЛА "Шоваль" (IAI Heron-1, "Махац-1"). По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность.
Данные предварительного расследования были представлены командующему военно-воздушными силами генерал-майору Томеру Бару, который распорядился сформировать группу экспертов для изучения обстоятельств этого происшествия.
Результаты расследования будут представлены на следующей неделе. На данном этапе полеты БПЛА "Шоваль" приостановлены.
Отметим, что это не первое падение БПЛА "Шоваль". Так, например, в мае 2013 года такой беспилотник упал в Средиземное море из-за технической неисправности в двигателе. В сентябре 2022 года БПЛА этого типа упал около северной границы Израиля. Всего с момента поступления на вооружение ЦАХАЛа в 2007 году было зафиксировано пять падений БПЛА "Шоваль" (в том числе, одного при испытательном полете, контролировавшемся производителем, а не военными). В целом "Шоваль" считается надежным беспилотным самолетом.