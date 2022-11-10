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    В Израиле

    ЦАХАЛ: на юге Израиля разбился БПЛА "Шоваль"

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    БПЛА
    Flash90. Фото: Ц.Бен-Ами

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на 10 ноября на юге Израиля разбился БПЛА "Шоваль" (IAI Heron-1, "Махац-1"). По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность.

    Данные предварительного расследования были представлены командующему военно-воздушными силами генерал-майору Томеру Бару, который распорядился сформировать группу экспертов для изучения обстоятельств этого происшествия.

    Результаты расследования будут представлены на следующей неделе. На данном этапе полеты БПЛА "Шоваль" приостановлены.

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    Отметим, что это не первое падение БПЛА "Шоваль". Так, например, в мае 2013 года такой беспилотник упал в Средиземное море из-за технической неисправности в двигателе. В сентябре 2022 года БПЛА этого типа упал около северной границы Израиля. Всего с момента поступления на вооружение ЦАХАЛа в 2007 году было зафиксировано пять падений БПЛА "Шоваль" (в том числе, одного при испытательном полете, контролировавшемся производителем, а не военными). В целом "Шоваль" считается надежным беспилотным самолетом.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Мая 2013
    Израильский БПЛА упал в Средиземное море
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