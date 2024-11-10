Внимание, розыск: пропал 77-летний Давид Исхаков из Ашдода

Полиция просит помощи в розыске 77-летнего Давида Исхакова. Отмечается, что до недавних пор он жил в Ор-Йегуде, а последние несколько недель проживает с семьей в Ашдоде.

Приметы пропавшего: худощавый и сутулый. Описание одежды и обуви: белая рубашка, темные брюки, коричневые кожаные сандалии.

Разыскиваемый ушел без мобильного телефона.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387444.