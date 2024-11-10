x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 77-летний Давид Исхаков из Ашдода

время публикации: 10 ноября 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 14:47
Внимание, розыск: пропал 77-летний Давид Исхаков из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 77-летнего Давида Исхакова. Отмечается, что до недавних пор он жил в Ор-Йегуде, а последние несколько недель проживает с семьей в Ашдоде.

Приметы пропавшего: худощавый и сутулый. Описание одежды и обуви: белая рубашка, темные брюки, коричневые кожаные сандалии.

Разыскиваемый ушел без мобильного телефона.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook