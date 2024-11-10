В районе Мертвого моря перехвачены два беспилотника, летевшие с востока
время публикации: 10 ноября 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 21:51
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что вечером 10 ноября в районе Мертвого моря военно-воздушными силами были перехвачены два беспилотных аппарата, летевшие с востока.
Беспилотники были сбиты до того, как пересекли границу с Израилем.
Поскольку не было угрозы для населенных пунктов, система раннего предупреждения не была активирована.