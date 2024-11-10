x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 22:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 22:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В районе Мертвого моря перехвачены два беспилотника, летевшие с востока

время публикации: 10 ноября 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 21:51
В районе Мертвого моря перехвачены два беспилотника, летевшие с востока
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что вечером 10 ноября в районе Мертвого моря военно-воздушными силами были перехвачены два беспилотных аппарата, летевшие с востока.

Беспилотники были сбиты до того, как пересекли границу с Израилем.

Поскольку не было угрозы для населенных пунктов, система раннего предупреждения не была активирована.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2024

401-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе, удар по цели в Сирии. Хронология