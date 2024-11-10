В районе Мертвого моря перехвачены два беспилотника, летевшие с востока

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что вечером 10 ноября в районе Мертвого моря военно-воздушными силами были перехвачены два беспилотных аппарата, летевшие с востока.

Беспилотники были сбиты до того, как пересекли границу с Израилем.

Поскольку не было угрозы для населенных пунктов, система раннего предупреждения не была активирована.