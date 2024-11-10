ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы десятки террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские военные продолжают наземную операцию в секторе Газы, уничтожая боевиков террористических группировок и разрушая инфраструктуру террора.

162-я дивизия продолжает действовать в районе Джабалии, на севере сектора. За минувшие сутки здесь были ликвидированы десятки террористов, обнаружен и уничтожен склад оружия, продолжается разрушение инфраструктуры террора.

Бойцы бригады "Кфир" продолжают действовать в районе Бейт-Лахии. Ими за сутки были ликвидированы несколько групп боевиков.

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") продолжают сражаться в Рафиахе. Ими были ликвидированы террористы, обнаружено оружие, уничтожена террористическая инфраструктура. В ходе одной из операций для ликвидации боевиков был задействован БПЛА.