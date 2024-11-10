Оппозиция обязала Нетаниягу присутствовать на заседании Кнессета

Оппозиция собрала 40 подписей для проведения специального пленарного заседания Кнессета, посвященного вопросу освобождения израильских заложников.

40 подписей обязывают премьер-министра Биньямина Нетаниягу принимать участие в заседании.

"С того самого страшного дня, когда заложники были похищены в адские тоннели Газы, все решения премьер-министра по этому вопросу направляемы только одним – политическими интересами, стремлением сохранить целостность коалиции и страхом перед коалиционными партнерами", - говорится в заявлении инициаторов заседания.

Заседание состоится 18 ноября.