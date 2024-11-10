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Израиль

Оппозиция обязала Нетаниягу присутствовать на заседании Кнессета

время публикации: 10 ноября 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 11:21
Оппозиция обязала Нетаниягу присутствовать на заседании Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

Оппозиция собрала 40 подписей для проведения специального пленарного заседания Кнессета, посвященного вопросу освобождения израильских заложников.

40 подписей обязывают премьер-министра Биньямина Нетаниягу принимать участие в заседании.

"С того самого страшного дня, когда заложники были похищены в адские тоннели Газы, все решения премьер-министра по этому вопросу направляемы только одним – политическими интересами, стремлением сохранить целостность коалиции и страхом перед коалиционными партнерами", - говорится в заявлении инициаторов заседания.

Заседание состоится 18 ноября.

Израиль
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