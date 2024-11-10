"Кан": Нетаниягу впервые признал, что отдал приказ провести "пейджерную операцию"

В воскресенье, 10 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу по сути впервые признал, что отдал приказ об операции в Ливане, вследствие которой 17-18 сентября 2024 года при взрыве пейджеров и раций было убито или ранено множество активистов "Хизбаллы", сообщает "Кан".

При этом в материале Михаэля Шемеша и Гили Коэн на сайте "Кан" приводятся следующие слова Нетаниягу, сказанные на заседании правительства: "Даже когда я хотел устранить Насраллу, ввести войска в Рафиах и другие районы, были те, кто возражал. Одной из претензий было то, что США не хотят сотрудничать. Я не согласился и пошел до конца". Из этих слов никак не следует, что Нетаниягу что-либо признавал по поводу "пейджерной операции".

Однако в X-канале Михаэля Шемеша приводится другая цитата: "Я хотел приступить к пейджерной операции, кабинет министров сказал мне не делать этого, так как США будут против. Я их не послушал".

17 сентября 2024 года в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы". 18 сентября в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". Десятки убитых и тысячи раненых. Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа осуществили массированные атаки на объекты "Хизбаллы", ликвидировали командующего спецназом "Хизбаллы" Ибрагима Акила и других командиров "Радуана". 27 сентября в пригороде Бейрута был атакован главный штаб "Хизбаллы", уничтожены Хасан Насралла и многие другие руководители и командиры.