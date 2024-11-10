Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 10 ноября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, возможно с грозами.

В Иерусалиме – 16-20 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 19-23, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 16-23, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 22-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-24, в Ариэле – 17-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-26, на Голанских высотах – 18-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник ожидается понижение температуры. Во вторник-среду температура повысится.