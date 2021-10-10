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NEWSru.co.il :: В Израиле10 октября 2021 г., 06:31

ДТП на 4-й трассе: погибла 18-летняя девушка, семеро пострадавших

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ДТП на 4-й трассе: погибла 18-летняя девушка, семеро пострадавших ДТП на 4-й трассе: погибла 18-летняя девушка, семеро пострадавших ДТП на 4-й трассе: погибла 18-летняя девушка, семеро пострадавших

Рано утром в воскресенье, 10 октября, на 4-й трассе в районе развязки Холот при движении в южном направлении столкнулись грузовик, два микроавтобуса и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

В сообщении службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сказано, что молодая женщина получала крайне тяжелые травмы, ее доставили в больницу "Асута" в Ашдоде. Позже было объявлено, что пострадавшая скончалась.

Еще семь человек были травмированы: двое в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницы "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, "Каплан" в Реховоте и "Шиба" в Тель а-Шомере.

Водитель грузовика не пострадал.

Пресс-служба полиции передает, что погибла 18-летняя жительница Кирьят-Экрона.

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