Разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве Литаль Мельник: это 49-летний Эдуард Качура

Окружной суд Хайфы разрешил обнародовать имя подозреваемого в убийстве 17-летней Литаль Яэль Мельник. Это 49-летний Эдуард Качура, работавший медбратом в психиатрической больнице "Маале а-Кармель" в Тират-Кармеле.

Ранее мировой суд в Хайфе продлил срок содержания подозреваемого под стражей на восемь суток. Полиция просила суд о продлении ареста на 15 суток.

На прошлой неделе сайт Ynet опубликовал интервью с 16-летней девушкой, которая подружилась с Литаль Мельник, когда они вместе находились в психиатрической больнице "Маале а-Кармель" в Тират-Кармеле. Говоря о подозреваемом в убийстве Литаль, 49-летнем работнике этой психбольницы, девушка отмечает, что этот человек нравился пациенткам, он позволял им много курить, вел с ними задушевные и откровенные разговоры. Оценивая этого человека сейчас, собеседница Ynet говорит: "Он был слишком милым".

3 октября радиостанция "Кан Бет" сообщила, что подозреваемый, по всей видимости, состоял в интимной связи с Литаль. В публикации "Кан" говорилось, что Литаль Яэль Мельник была пациенткой психиатрической больницы "Маале а-Кармель" в Тират-Кармеле, где познакомилась с подозреваемым. Об этом стало известно другим сотрудникам и пациентам, была подана жалоба. Вскоре мужчина был переведен в другое отделение, где находятся более взрослые пациенты. Однако администрация "Маале а-Кармель" заявила "Кан", что руководству не было известно о связи сотрудника с несовершеннолетней пациенткой.

Рут Мельник, сестра погибшей, рассказала "Кан", что Литаль была "особенной девушкой" и "бунтаркой". По ее словам, хотя в последнее время наступило ухудшение, ее сестра за несколько дней до гибели начала учиться в интернате "Эден" в Кармии (около Ашкелона) и рассчитывала получить аттестат зрелости.

30 сентября Литаль Мельник рассказала своим соученикам в интернате об интимных отношениях со взрослым мужчиной (речь шла о подозреваемом). Она говорила, что рассталась с ним, теперь ей очень тяжело, и она снова хочет встретиться с ним. На следующий день подруги звонили Литаль около полудня, и та ответила, а вскоре она отправила сообщение своей бабушке, написав, что направляется к ней в Ор-Акиву. Больше она ни с кем из близких на связь не выходила. В пятницу было подано заявление в полицию, был объявлен розыск, в субботу было найдено тело девушки.

Адвокат подозреваемого в убийстве заявляет, что его клиент настаивает на своей невиновности. Но сообщалось, что полиция располагает доказательствами того, что подозреваемого видели вместе с жертвой на том месте, где позже нашли тело погибшей. Есть также свидетельства того, что он покидал это место вскоре после того, когда предположительно было совершено убийство.

Как сообщалось ранее, тело девушки, частично забросанное землей, 2 октября было найдено на строительной площадке, недалеко от Хай-парка Кирьят-Моцкина.

Сообщалось, что родители Литаль и Рут Мельник находятся в России. Но "Кан" уточняет, что отец девушек в последнее время живет в Бельгии.