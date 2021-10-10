В Иерусалиме состоялась встреча Нафтали Беннета и Ангелы Меркель

В гостинице "Мелех Давид" в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Нафтали Беннета и канцлера Германии Ангелы Меркель, находящейся в Израиле с визитом. В начале встречи Беннет поблагодарил канцлера Германии за то, что назвал "верностью дружбе с Израилем и безопасности еврейского государства".

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "За годы вашего пребывания на посту канцлера дружба между нашими странами и сотрудничество между ними поднялась на небывалый уровень".

"Мы надеемся укрепить это сотрудничество еще более в экономике, в просвещении, в науке и, конечно, в безопасности", – добавил глава правительства.

"Иногда личность лидера имеет большое значение, и я думаю, что ваше руководство заложило основу для неизменной приверженности Германии безопасности Израиля. Мы очень ценим это. Мы, безусловно, помним историю и с оптимизмом смотрим в будущее. Наше новое правительство продолжит поддерживать существующие отношения и привнесёт новый дух, новый дух доброй воли", – сказал Беннет.

Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Израиле, приняла участие в заседании правительства.

В ходе заседания премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "За последние три с половиной года Иран совершил гигантский скачок вперед по направлению к обладанию атомным оружием. Они находятся в самой продвинутой точке в том что касается обогащения урана. На Израиле лежит гигантская ответственность обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия".

Позднее на совместной пресс- конференции с Ангелой Меркель, Беннет сказал: "Мы не игнорируем палестинцев, они наши соседи и никуда не денутся". Беннет, однако, добавил, что по его мнению, если палестинское государство будет создано, это будет террористическое образование.

Ангела Меркель сказала: "Угрозы Ирана в адрес Израиля не останутся без ответа. Мы всегда были гарантом безопасности Израиля, и я убеждена, что любое правительство Германии будет гарантом вашей безопасности".

Канцлер Германии встретилась с министром иностранных дел Яиром Лапидом.

Позднее Ангела Меркель посетит мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" и встретится с президентом государства Ицхаком Герцогом.