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NEWSru.co.il :: В Израиле10 октября 2021 г., 21:12

Полиция просит разрешить применять административные аресты для борьбы с преступностью

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Полиция просит разрешить применять административные аресты для борьбы с преступностью

Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масуда сообщил, что впервые полиция просит применять административные аресты к гражданам Израиля, а не к палестинским арабам. И никогда раньше административные аресты не применялись к подозреваемым в криминальных преступлениях, а не в терроре.

По данным телеканала, в обсуждении плана использования административных арестов в отношении израильских арабов и бедуинов участвуют полиция, министерство юстиции, юридический советник правительства и председатель Верховного суда.

В сюжете в вечернем выпуске новостей говорилось, что полиция предлагает использовать эту меру в отношении подозреваемых в убийстве или в подготовке убийства. Цель этого шага - дать полиции инструмент, который поможет предотвращать убийства, о подготовке которых имеются данные.


Сулейман Масуда сообщил, что план находится на начальной стадии обсуждения. Возможно, для каждого случая потребуется получать разрешение юридического советника правительства или кого-то из его заместителей.

Вместе с тем источники в правительстве в интервью телеканалу "Кан-11" отмечает, что речь идет о чрезвычайной мере, используемой для борьбы с террором. Для использования административных арестов по уголовным делам, возможно, потребуется принятие особого закона.

После выхода сюжета в эфир юридический советник правительства Авихай Мендельблит сообщил, что еще на прошлой неделе во время обсуждения с Беннетом и министрами, отвечающими за борьбу с преступностью в арабском секторе, он высказался против применения административных арестов и запрета на встречу с адвокатами для подозреваемых в уголовных преступлениях.

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