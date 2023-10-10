Авианосная ударная группа армии США прибыла к побережью Израиля
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Вечером 10 октября поступила информация о приближении к израильскому побережью авианосной ударной группы американского авианосца Gerald R. Ford. О том, что эта группа направлена в восточное Средиземноморье, Centcom сообщал несколько дней назад.
В группу входят авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), ракетный крейсер Normandy класса Ticonderoga (CG 60), а также эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).
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Кроме того, усилены эскадрильи истребителей ВВС США F-15, F-16 и А-10 в ближневосточном регионе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 8 Октября 2023
Армия США начала переброску авианосной ударной группы в восточное Средиземноморье
Армия США начала переброску авианосной ударной группы в восточное Средиземноморье
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