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    В Израиле

    Авианосная ударная группа армии США прибыла к побережью Израиля

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    Авианосная ударная группа армии США прибыла к побережью Израиля
    twitter.com/Warship_78

    Вечером 10 октября поступила информация о приближении к израильскому побережью авианосной ударной группы американского авианосца Gerald R. Ford. О том, что эта группа направлена в восточное Средиземноморье, Centcom сообщал несколько дней назад.

    В группу входят авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), ракетный крейсер Normandy класса Ticonderoga (CG 60), а также эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).

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    Кроме того, усилены эскадрильи истребителей ВВС США F-15, F-16 и А-10 в ближневосточном регионе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 8 Октября 2023
    Армия США начала переброску авианосной ударной группы в восточное Средиземноморье
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