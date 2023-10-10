i24: в Кфар-Азе террористами были убиты 40 детей, некоторые из них были обезглавлены

Сайт i24 опубликовал репортаж из Кфар-Азы, где продолжается процесс опознания и вывоза тел погибших местных жителей.

Корреспондент рассказывает, что в Кфар-Азе террористами были убиты около 40 детей, в том числе младенцев, некоторые из них были обезглавлены.

В поселке найден контейнер с сожженными телами израильтян, в том числе детей.