i24: в Кфар-Азе террористами были убиты 40 детей, некоторые из них были обезглавлены
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Сайт i24 опубликовал репортаж из Кфар-Азы, где продолжается процесс опознания и вывоза тел погибших местных жителей.
Корреспондент рассказывает, что в Кфар-Азе террористами были убиты около 40 детей, в том числе младенцев, некоторые из них были обезглавлены.
В поселке найден контейнер с сожженными телами израильтян, в том числе детей.
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