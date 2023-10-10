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    В Израиле

    В Израиле прошла народная акция в поддержку своей страны

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    В Израиле прошла народная акция в поддержку своей страны
    Соцсети

    Вечером 10 октября во многих городах Израиля люди вышли на балконы, подошли к окнам своих квартир, вышли на улицы – с криками и грохотом, подсвечивая себя и исполняя национальный гимн и другие песни, которые известны всем израильтянам.

    Города "проснулись" – засветились и зазвучали.

    Народ Израиля жив. Народ Израиля мобилизован, готов воевать за свою свободу, за свою страну. Народ Израиля оказывает полную и безоговорочную поддержку ЦАХАЛу, ведущему борьбу с террором на юге и севере страны.

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