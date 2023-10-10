Актер Лиор Раз, главный герой "Фауды", участвовал в спасательной операции в Сдероте

Актер и режиссер Лиор Раз (51 год) – бывший боец "Дувдевана" и телохранитель голливудских звезд, прославившийся благодаря сериалу "Фауда" – участвовал в спасении семей в Сдероте во время обстрелов, сообщает "Кан".

Раз присоединился к команде "Братья по оружию", чтобы спасти две семьи. Он рассказал: "Я, Йоханан Плеснер и Ави Иссахаров отправились на юг и присоединились к "Братьям"... Сотни волонтеров получили различные задания для помощи жителям юга. Нас отправили спасать две семьи из разбомбленного Сдерота. Главное – вообще не бояться!"

adv_12 incontent_1

Лиор Раз пишет о ХАМАСе: "Они называют свои преступления победой, но это не победа, это тьма борется со светом".

adv_13 m_ar_1

"Мы, израильтяне, умеем бороться за свою жизнь, и мы не оставим ни одного похищенного ребенка. Мы вступили в эту войну с тяжелым сердцем, без желания причинить вред невинным, но у нас нет выбора", – заявил Раз.

Сериал "Фауда" (в переводе с арабского – "Хаос") представляет собой психологический, политический и шпионский триллер, рассказывающий о деятельности "псевдоарабского" подразделения израильских спецслужб. Режиссерами сериала, герои которого говорят как на иврите, так и на арабском, стали Лиор Раз и Ави Иссахаров, кроме того, Лиор Раз сыграл одну из главных ролей. В декабре 2017 года The New York Times назвал "Фауду" лучшим зарубежным телешоу года. В 2016 сериал получил шесть наград Израильской телевизионной академии (в том числе, и как "лучший драматический сериал").