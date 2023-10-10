Территория Израиля обстреляна из Ливана, нанесены ответные удары
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Около 17:30 сигналы тревоги прозвучали в поселке Шломи, около границы с Ливаном.
Вскоре был подтвержден факт обстрела с ливанской территории.
По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", было выпущено три ракеты. Однако израильская радиостанция "Кан Бет", передает, что было выпущено 15 ракет.
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ЦАХАЛ нанес ответный артиллерийский и танковый удары.
Поступило сообщение, что по транспортному средству ЦАХАЛа была выпущена ракета. Жертв нет. Вертолет ЦАХАЛа атаковал еще один наблюдательный пункт "Хизбаллы".
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