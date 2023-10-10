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    В Израиле

    Территория Израиля обстреляна из Ливана, нанесены ответные удары

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    Тревога на севере Израиля
    David Cohen/Flash90     Территория Израиля обстреляна из Ливана, нанесены ответные удары
    Olivier Fitoussi /Flash90

    Около 17:30 сигналы тревоги прозвучали в поселке Шломи, около границы с Ливаном.

    Вскоре был подтвержден факт обстрела с ливанской территории.

    По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", было выпущено три ракеты. Однако израильская радиостанция "Кан Бет", передает, что было выпущено 15 ракет.

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    ЦАХАЛ нанес ответный артиллерийский и танковый удары.

    Поступило сообщение, что по транспортному средству ЦАХАЛа была выпущена ракета. Жертв нет. Вертолет ЦАХАЛа атаковал еще один наблюдательный пункт "Хизбаллы".

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