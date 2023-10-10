Территория Израиля обстреляна из Ливана, нанесены ответные удары

Около 17:30 сигналы тревоги прозвучали в поселке Шломи, около границы с Ливаном.

Вскоре был подтвержден факт обстрела с ливанской территории.

По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", было выпущено три ракеты. Однако израильская радиостанция "Кан Бет", передает, что было выпущено 15 ракет.

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ЦАХАЛ нанес ответный артиллерийский и танковый удары.

Поступило сообщение, что по транспортному средству ЦАХАЛа была выпущена ракета. Жертв нет. Вертолет ЦАХАЛа атаковал еще один наблюдательный пункт "Хизбаллы".