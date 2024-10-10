Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 10.10.2024: удары по целям, активизация операции на севере сектора

В ночь на 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Активизированы действия наземных сил ЦАХАЛа в северной части сектора.

На севере сектора: источники в Газе сообщают о раненых в результате обстрела ЦАХАЛом целей в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Зайтуна, в пригороде Газы; сообщалось, что наземные силы ЦАХАЛа, которым оказывается поддержка с воздуха, активизировали свои действия в северной части сектора.

В центре сектора: бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северной части Нусейрата;

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Амур в районе Аль-Фахарии, к востоку от Хан-Юниса, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в северо-восточной части Рафаха; силы ЦАХАЛа действовали в районе Мираж, к северу от Рафаха

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 10 октября.