ЦАХАЛ: ликвидированы два командира "Хизбаллы" на юге Ливана, атакованы цели в Бейруте

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС ликвидировали командира "Хизбаллы" в районе Хулы Ахмада Масафа аль-Хаджа Али, ответственного за ракетные обстрелы Кирьят-Шмоны.

Также ликвидирован командир противотанкового подразделения "Хизбаллы" в районе Мисс аль-Джабаль Мухаммад Али Хамдан, ответственный за множество обстрелов.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает: вечером 9 октября и в ночь на 10 октября израильские ВВС атаковали склады боеприпасов в районе Бейрута, а также склады боеприпасов и другие военные объекты на юге Ливана.