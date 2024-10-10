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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидированы два командира "Хизбаллы" на юге Ливана, атакованы цели в Бейруте

время публикации: 10 октября 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 08:16
ЦАХАЛ: ликвидированы два командира "Хизбаллы" на юге Ливана, атакованы цели в Бейруте
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС ликвидировали командира "Хизбаллы" в районе Хулы Ахмада Масафа аль-Хаджа Али, ответственного за ракетные обстрелы Кирьят-Шмоны.

Также ликвидирован командир противотанкового подразделения "Хизбаллы" в районе Мисс аль-Джабаль Мухаммад Али Хамдан, ответственный за множество обстрелов.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает: вечером 9 октября и в ночь на 10 октября израильские ВВС атаковали склады боеприпасов в районе Бейрута, а также склады боеприпасов и другие военные объекты на юге Ливана.

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