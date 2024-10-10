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Израиль

Нападение с ножом в Пардес-Хане, пострадали два человека

время публикации: 10 октября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:29
Нападение с ножом в Пардес-Хане, пострадали два человека
Пресс-служба МАДА

Полиция расследует обстоятельства нападения на людей в Пардес-Хане-Каркуре: предварительно поступило сообщение о теракте с применением холодного оружия. После расследования полиция опровергла версию о теракте, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Пострадали два человека: мужчины в возрасте около 70 и около 30 лет. Нападение было совершено возле входа в отделение почты на улице Дерех а-Баним. Оба пострадавших в тяжелом состоянии. Оказав им неотложную помощь на месте происшествия, фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" отправили их на реанимационном автомобиле в больницу.

По версии полиции, речь идет о преступлении на криминальной почве. Личность нападавшего известна полиции.

Израиль
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