Нападение с ножом в Пардес-Хане, пострадали два человека

Полиция расследует обстоятельства нападения на людей в Пардес-Хане-Каркуре: предварительно поступило сообщение о теракте с применением холодного оружия. После расследования полиция опровергла версию о теракте, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Пострадали два человека: мужчины в возрасте около 70 и около 30 лет. Нападение было совершено возле входа в отделение почты на улице Дерех а-Баним. Оба пострадавших в тяжелом состоянии. Оказав им неотложную помощь на месте происшествия, фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" отправили их на реанимационном автомобиле в больницу.

По версии полиции, речь идет о преступлении на криминальной почве. Личность нападавшего известна полиции.