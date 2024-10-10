Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 10 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-25 градусов, в Тель-Авиве – 23-27, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 24-34, в Беэр-Шеве – 20-29, в Мицпе-Рамоне – 18-28, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-воскресенье – небольшое повышение температуры.