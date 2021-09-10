Израиль может открыться для индивидуального туризма из России

Министр туризма Константин Развозов в настоящий момент ведет в Москве переговоры с российскими коллегами из министерств туризма и здравоохранения о заключении договора об индивидуальном туризме между Израилем и Россией.

Если переговоры увенчаются успехом, Россия станет первой страной, вакцинированные граждане которой смогут посещать Израиль в качестве туристов. В этом случае Россия также откроется для израильтян, не имеющих российского паспорта (но не для израильтян с российским паспортом, документы которых просрочены или утеряны*).

Прилетающие в Израиль российские туристы должны будут сделать ПРЦ-тест в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться в карантине в течение 24 часов после прилета или до получения отрицательного результата.

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, основной темой переговоров является точная схема взаимного туризма в плане вакцинации. В частности, обсуждается, будет ли достаточно для въезда в Израиль двух доз вакцины.

Напомним, российская вакцина "Спутник" не признается Всемирной организацией здравоохранения и, как следствие, не признается израильским минздравом. Тем не менее, в окружении министра Развозова подчеркивают, что уровень заболеваемости среди привитых против коронавируса россиян позволяет считать вакцинацию "Спутником" эффективной.

Туризм из России занимает в Израиле третье место по количеству туристов – после США и Франции.

*В течение многих месяцев невозможно получить очередь в консульствах Российской Федерации в Израиле. Электронная система записи принимает заявку, размещает ее в список ожидания, но при попытке записаться на прием уведомляет: "Выбранное Вами консульское действие востребовано многими заявителями. Свободное время в системе записи отсутствует". Таким образом, многие граждане РФ, срок действия документов которых истек или документы которых были утеряны, не имеют возможности восстановить документы.. См. комментарий посольства РФ