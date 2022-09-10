Арабские партии из общего списка договорились, что не будут никого рекомендовать на пост премьера

Националистическая арабская партия БАЛАД во главе с Сами Абу Шхадэ и коммунистическая партия ХАДАШ во главе с Айманом Удэ подписали договор о совместном участии в выборах в Кнессет в рамках общего списка арабских партий.

Договор подписан с учетом требования Абу Шхадэ не поддерживать ни одного из кандидатов в премьер-министры.

Согласно договору, общий список арабских партий не будет входить ни в один из политических блоков, не будет, прямо или косвенно, частью какой-либо коалиции, до тех пор, пока означенная коалиция "проводит политику оккупации и дискриминации".

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Следует отметить, что на данный момент договор не подписан третьей партией, формировавшей предыдущий список – партией ТААЛ во главе с Ахмадом Тиби.