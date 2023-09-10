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    В Израиле

    Во время акции протеста автомобиль сбил пять человек на шоссе "Аялон"

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    Во время акции протеста автомобиль сбил женщину на шоссе
    Erik Marmor/Flash90

    Поздно вечером в субботу, 9 сентября, автомобиль сбил пять человек на 20-м шоссе ("Аялон") в Тель-Авиве около развязки Алаха при движении на юг. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что 25-летняя женщина получила легкую травму ноги и была доставлена в больницу "Ихилов". Остальные демонстранты, сбитые машиной, от госпитализации отказались.

    Водитель был задержан и доставлен на допрос. Утром полиция сообщила, что водитель отпущен. Следователи приняли версию водителя, согласно которой наезд не был преднамеренным, просто водитель перепутал педали тормоза и газа.

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    Вскоре поступило сообщение канцелярии главы правительства в связи с наездом на шоссе "Аялон": "Премьер-министр решительно осуждает любое проявление насилия и призывает всех действовать сдержанно и соблюдать закон".

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    Лидер оппозиции Яир Лапид, в свою очередь, заявил: "Ужасающее подстрекательство исходит со стороны правительства. Пусть они возьмут на себя ответственность, пусть прекратят преследование". Лапид также сказал, что выражает поддержку пострадавшим и всем "израильским патриотам по всей стране, которые борются за нашу демократию". По его словам, только чудом можно объяснить то, что пока в ходе столкновений нет погибших.

    Вечером в субботу, 9 сентября, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. Это 36-я субботу протестов. Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 120 тысяч человек (это больше, чем в прошлые субботы за последний месяц). Как правило, к моменту завершения акции совокупное число участников примерно на 10% больше, чем по состоянию на 21:00. Отметим, что число протестующих возросло накануне рассмотрения в Верховном суде исков против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости (принципа разумности). В Тель-Авиве перед демонстрантами выступил певец Шалом Ханох. Также перед собравшимися выступал бывший глава ШАБАКа Юваль Дискин.

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    Массовые акции протеста проходят в Хайфе, Иерусалиме и многих других городах Израиля.

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