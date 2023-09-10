adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.844 ₪ 4.118 ₪
Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ШАБАК: учетная запись, с которой опубликовано "нацистское фото" Йегуды Фукса, управляется из Ирана

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ШАБАК: учетная запись, с которой опубликовано
    AP Photo/Damian Dovarganes

    В воскресенье, 10 сентября, общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала результаты расследования, проведенного после появления в соцсети X отредактированной фотографии генерал-майора Йегуды Фукса, на которой он изображен в нацистской форме.

    В сообщении говорится, что "учетная запись, с которой был опубликован снимок, с высокой степенью вероятности является фиктивной и управляется из Ирана.

    В ШАБАК подчеркивают, что уже продолжительное время Иран ведет в социальных сетях кампанию, призванную вызвать разногласия в израильском обществе, подорвать стабильность, и публикация в сети X была частью этой кампании.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Фотография начальника Центрального военного округа генерал-майора Йегуды Фукса была опубликована в соцсети на прошлой неделе. На ней он изображен в нацисткой форме на фоне флага НСДАПа, и ему были пририсованы "гитлеровские усы".

    Генерал-майор Йегуда Фукс в последнее время подвергался нападкам со стороны правых активистов, поселенцев и членов правительства. Его обвиняли в "недостаточной жесткости" при борьбе с террором, в пренебрежении безопасностью жителей еврейских поселений Иудеи и Самарии.

    Скандальная фотография, согласно сообщениям в СМИ, была удалена после вмешательства сотрудников полиции, отвечающих за борьбу с подстрекательствами в интернете. Однако расследование по факту подстрекательства не было начато, так как публикация была сделана, по всей видимости, не с израильской учетной записи.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    Из канцелярии премьер-министра сообщили, что Биньямин Нетаниягу потребовал провести расследование по факту появления в соцсети публикации против Йегуды Фукса. "Премьер-министр осуждает подстрекательство и полностью поддерживает командиров ЦАХАЛа", - говорится в сообщении канцелярии.

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Сентября 2023
    Фотомонтаж "генерал-майор Йегуда Фукс в нацистской форме", опубликованный в соцсети, стал причиной нового скандала
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:14 В промышленной зоне "Милуот", недалеко от Акко, убит мужчина
    22:23 СМИ сообщают о новом серьезном конфликте между Нетаниягу и Бен-Гвиром
    22:01 Источники: посланник Катара "заморозил" 17 млн долларов для Газы, чтобы во время еврейских праздников не было эскалации
    21:39 В Украине в результате российского обстрела погибли двое волонтеров из Испании и Канады
    21:24 ШАБАК: учетная запись, с которой опубликовано "нацистское фото" Йегуды Фукса, управляется из Ирана
    21:11 Опрос "Мигдам" и iPanel: партия "Махане Мамлахти" – 29 мандатов, "Ликуд" – 26
    20:39 Накануне прибытия еврейских паломников в Умани введены дополнительные ограничения
    19:56 В Тель-Авиве прошла акция против подписания Израилем и РФ соглашения о киносотрудничестве
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom