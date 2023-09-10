ШАБАК: учетная запись, с которой опубликовано "нацистское фото" Йегуды Фукса, управляется из Ирана

В воскресенье, 10 сентября, общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала результаты расследования, проведенного после появления в соцсети X отредактированной фотографии генерал-майора Йегуды Фукса, на которой он изображен в нацистской форме.

В сообщении говорится, что "учетная запись, с которой был опубликован снимок, с высокой степенью вероятности является фиктивной и управляется из Ирана.

В ШАБАК подчеркивают, что уже продолжительное время Иран ведет в социальных сетях кампанию, призванную вызвать разногласия в израильском обществе, подорвать стабильность, и публикация в сети X была частью этой кампании.

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Фотография начальника Центрального военного округа генерал-майора Йегуды Фукса была опубликована в соцсети на прошлой неделе. На ней он изображен в нацисткой форме на фоне флага НСДАПа, и ему были пририсованы "гитлеровские усы".

Генерал-майор Йегуда Фукс в последнее время подвергался нападкам со стороны правых активистов, поселенцев и членов правительства. Его обвиняли в "недостаточной жесткости" при борьбе с террором, в пренебрежении безопасностью жителей еврейских поселений Иудеи и Самарии.

Скандальная фотография, согласно сообщениям в СМИ, была удалена после вмешательства сотрудников полиции, отвечающих за борьбу с подстрекательствами в интернете. Однако расследование по факту подстрекательства не было начато, так как публикация была сделана, по всей видимости, не с израильской учетной записи.

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Из канцелярии премьер-министра сообщили, что Биньямин Нетаниягу потребовал провести расследование по факту появления в соцсети публикации против Йегуды Фукса. "Премьер-министр осуждает подстрекательство и полностью поддерживает командиров ЦАХАЛа", - говорится в сообщении канцелярии.