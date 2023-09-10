Правительство выделило 4 млн шекелей на организацию поездок паломников в Умань

В то время, как Биньямин Нетаниягу призвал израильтян не рисковать своими жизнями и не ездить в Умань, правительство поручило министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Порушу ("Яадут а-Тора") разработать программу оказания помощи на пограничных переходах израильтянам, направляющимся в Умань. Программа будет составляться при участии министерства иностранных дел Израиля при координации с властями Украины.

Программа будет включать: создание центров регулирования очереди на границе с Украиной, присутствие ивритоязычных представителей в местах скопления израильтян на границе, оказание помощи в ускорении проверок безопасности по согласованию с украинским правительством и службами безопасности, проведение разъяснительной работы с паломниками, создание штаба по чрезвычайным ситуациям и наблюдательного центра в Израиле.

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Для реализации программы министерство по делам Иерусалима и еврейской традиции выделило из своего бюджета 4 млн шекелей.

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В решении правительства подчеркивается, что оно не несет ответственности ни за передвижение израильских граждан, и не гарантирует их прибытия в пункт назначения.

На этом же заседании Биньямин Нетаниягу попросил израильтян воздержаться от поездок в Умань во время праздника Рош а-Шана.

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"Это очень опасно. Люди должны знать, что подвергают себя риску. В Европе пролилось уже достаточно крови евреев. Как можно так рисковать?", - сказал Нетаниягу.

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Премьер-министр сказал, что он попросит "выпустить официальное предупреждение", поскольку "когда делят ракеты, там спрятаться негде".

Отметим, что 28 августа министерство иностранных дел Израиля выпустило соответствующее предупреждение. В нем говорилось, что "ситуация в области безопасности в Украине остается взрывоопасной, включая угрозу воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов".