Агент "Джек Воробей" в деле о коррупции в порту Ашдода: массовые задержания

Крупные силы полиции Израиля прибыли утром во вторник, 10 сентября, в порт Ашдода, где задержали несколько десятков работников по подозрению в причастности к коррупции.

Среди задержанных – импортеры, таможенные агенты и сотрудники таможни, а также четыре представителя руководства порта.

Одновременно силы ЦАХАЛа, полиции и пограничной полиции провели обыски и задержания в различных частях Израиля и в Палестинской автономии.

Задержаниям предшествовали 4,5 года расследования, основанного на работе тайного агента полиции под псевдонимом "Джек Воробей".

Расследованием занимались центральный отдел полиции округа Лахиш и следственный отдел налогового управления.

"Джек Воробей" – сотрудник полиции, прошедший специальную подготовку в качестве таможенника, и с 2020 года работавший на полную ставку в порту Ашдода в отделе проверки оборонных грузов.

На протяжении нескольких лет "Джек Воробей" работал над установлением связей и построением доверия с израильскими и палестинскими импортерами, а также с таможенными агентами, представляющими их интересы перед таможенным управлением налоговой службы.

В их числе были ключевые фигуры, подозреваемые в причастности к контрабанде и имевшие связи с организованной преступностью.

После того, как агент завоевал доверие импортеров и таможенных брокеров, они начали просить его помочь в контрабанде товаров, прибывающих в контейнерах в порт Ашдода. Он должен был якобы проверять контейнер и подтверждать, что его содержимое соответствует декларации, поданной в таможенные органы. На основании этой декларации и подтверждения проверяющего принималось решение о размере взимаемого налога. За это подозреваемые платили агенту взятки в размере десятков и сотен тысяч шекелей.

Согласно имеющимся подозрениям, имел место подкуп и других должностных лиц, включая сотрудника таможни в Ашдоде и работника министерства транспорта, которые также были арестованы.

По оценкам налогового управления, деятельность контрабандистов нанесла госказне ущерб, оценивающийся в миллиарды шекелей.

В ходе обысков было изъято более миллиона шекелей наличными, иностранная валюта и чеки, восемь люксовых автомобилей, документы, ноутбуки, имущество и активы, предположительно полученные в результате экономических преступлений, в отношении которых будут начаты процедуры конфискации.