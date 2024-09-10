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Израиль

В ответ на 45 ракет, запущенных "Хизбаллой", ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки на юге Ливана

время публикации: 10 сентября 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 18:58
В ответ на 45 ракет, запущенных "Хизбаллой", ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

В ответ на 45 ракет, запущенных боевиками "Хизбаллы" в промежуток между 16:21 и 16:29, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по пусковым установкам на юге Ливана.

Удары наносились в районах Ат-Тири и Аль-Мансури, из которых были обстреляны населенные пункты Западной Галилеи.

Кроме того, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по строению, использовавшемуся "Хизбаллой" в военных целях, в Рашафе.

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