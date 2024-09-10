В ответ на 45 ракет, запущенных "Хизбаллой", ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки на юге Ливана

В ответ на 45 ракет, запущенных боевиками "Хизбаллы" в промежуток между 16:21 и 16:29, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по пусковым установкам на юге Ливана.

Удары наносились в районах Ат-Тири и Аль-Мансури, из которых были обстреляны населенные пункты Западной Галилеи.

Кроме того, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по строению, использовавшемуся "Хизбаллой" в военных целях, в Рашафе.