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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 сентября: операции в Шхеме, около Дженина и Рамаллы

время публикации: 10 сентября 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 06:51
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 сентября: операции в Шхеме, около Дженина и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 сентября действовали в Шхеме (в Рафидии), около Дженина (в Румане), около Рамаллы (в Байт-Риме, Каландии).

В Шхеме военные действовали в доме террориста Джафара Муны, взорвавшегося в августе в Тель-Авиве. Здание разметили и подготовили к разрушению.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 сентября.

Израиль
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