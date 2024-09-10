Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 сентября: операции в Шхеме, около Дженина и Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 сентября действовали в Шхеме (в Рафидии), около Дженина (в Румане), около Рамаллы (в Байт-Риме, Каландии).

В Шхеме военные действовали в доме террориста Джафара Муны, взорвавшегося в августе в Тель-Авиве. Здание разметили и подготовили к разрушению.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 сентября.