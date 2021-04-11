Взрыв автомобиля в Холоне. Один человек погиб

Около 18:00 на улице Йермиягу, в районе частных домов в Холоне, прогремел взрыв. По данным предварительного расследования, взрывное устройство было прикреплено под днищем автомобиля. Водитель, мужчина приблизительно 30 лет, погиб.

Парамедики Гай Саламан и Элиор Йосеф рассказывают, что, приехав на место происшествия, они увидели посреди дороги автомобиль, полностью разрушенный взрывом. Повреждения также получили припаркованные рядом машины. Взрывом водителя выбросило из машины, его тело было обнаружено рядом.

В полиции полагают, что речь идет о происшествии на криминальной почве. Личность погибшего пока не установлена.

ЧП произошло в районе частных домов, всего в нескольких метрах от детского сада, последнего ребенка из которого родители забрали приблизительно за час до взрыва.