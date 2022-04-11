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NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 21:58

Мэр Тель-Авива посетил бар "Илка", в котором на прошлой неделе произошел теракт

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Мэр Тель-Авива посетил бар "Илка", в котором на прошлой неделе произошел теракт

В понедельник, 11 апреля, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи посетил бар "Илка" на улице Дизенгоф, в котором на прошлой неделе произошел теракт, унесший жизни трех человек.

В своем "твиттере" мэри написал: "Ходил этим вечером посидеть в баре "Илка" на Дизенгоф. Я был рад вновь здесь увидеть парней и девушек. За ваше здоровье!"

Еще до визита мэра один из владельцев бара в разговоре с журналистами рассказал, что посетители заведения, когда началась стрельба, бросили все, чтобы найти укрытие. Большая часть из них не расплатилась, так как вернуться в бар после случившегося было невозможно.


Он также подчеркнул, что не ждет от клиентов того, чтобы они вернулись и заплатили по счету, но выразил надежду на помощь со стороны городских властей.

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