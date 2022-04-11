Арабы угрожают насилием в связи с передачей иерусалимской гостиницы "Петра" евреям

Палестинские террористические организации угрожают вспышкой насилия, если здание гостиницы "Петра", расположенное у Яффских ворот Старого города в Иерусалиме будет заселено евреями.

По решению суда, это здание принадлежит организации "Атерет Коаним", и в середине марта часть его была передана организации. В то же время, к настоящему моменту не началось заселение гостиницы, а ХАМАС и ФАТХ предупреждают, что такой шаг неизбежно приведет к вспышке насилия.

В 2004 году представители греко-католической церкви заключили сделку с "Атерет Коаним", в соответствии с которой здание гостиницы переходит в руки евреев. Публикация информации об этой сделке вызвала скандал и в патриархии пытались отменить сделку, утверждая, что она была заключена незаконно. Все судебные инстанции отклонили эти иски.

Напомним, что на время месяца Рамадан власти пошли на ряд шагов, направленных на снижение уровня напряженности в Иерусалиме. Было принято решение не устанавливать блокпосты возле Шхемских ворот, отменена часть ограничений при посещении Храмовой горы. Однако силы безопасности не исключают того, что экстремисты в арабской среде превратят гостиницу "Петра" в повод для беспорядков и совершения насильственных действий.