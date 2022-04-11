Водитель из Иерусалима, подвозивший несовершеннолетнюю пассажирку, подозревается в домогательствах

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 20-летнего жителя Иерусалима по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки.

Около месяца назад девушка вместе с попутчиком в районе Иерусалима остановили автомобиль, водитель которого согласился подвезти их. После того, как попутчик девочки вышел, водитель пересел к ней на заднее сиденье и совершил ряд действий, которые привели к его аресту.

В правоохранительных органах сообщают, что после получения жалобы водитель был задержан, и срок его задержания несколько раз продлевался судом. За прошедший месяц следователи отделения полиции "Оз" собрали против подозреваемого достаточно улик для подачи обвинительного заключения. Следствие сообщило суду, что обвинения задержанному будут предъявлены в ближайшие дни.

Суд продлил срок задержания водителя еще на 5 дней, до 14 апреля.