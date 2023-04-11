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    В Израиле

    Затопления в Негеве, три человека считаются пропавшими без вести

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    Затопления в Негеве, три человека считаются пропавшими без вести
    Пресс-служба полиции Израиля

    Полиция сообщает, что три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести в зоне затопления на 40-й трассе в Негеве, в районе Нахаль Цихор. Поисково-спасательная операция продолжается.

    В сообщении полиции сказано, что диспетчерский пункт Южного округа с вечера 10 апреля получил около тысячи обращений от граждан, оказавшихся в бедственном положении из-за наводнений в руслах ручьев от Негева до Эйлата. В общей сложности были выявлено более 100 инцидентов, когда люди нуждались в помощи. Для оказания помощи были задействованы спасательные службы, силы армии и полиции.

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    Спасено около 60 граждан, которые были смыты водным потоком, иногда вместе со своими автомобилями, передает пресс-служба полиции Израиля.

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    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вертолеты ВВС, бойцы спасательного подразделения 669, формирование "Адом" при командовании Южным военным округом приняли участие в операциях по спасению гражданских лиц во время наводнений на юге Израиля, а также в поиске пропавших без вести. В течение вечера военными были спасены 26 человек. Операции проводились совместно с полицией, службой скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарной службой и региональными спасательными подразделениями. Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила о закрытии 10-й трассы на границе с Египтом.

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