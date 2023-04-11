adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
19 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.624 ₪ 3.949 ₪
Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
19 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Найдено тело одного из пропавших во время наводнения в пустыне Арава

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Найдено тело одного из пропавших во время наводнения в пустыне Арава
    Пресс-служба полиции Израиля

    После многочасовых поисков в русле ручья Паран в пустыне Арава было обнаружено тело одного из пропавших во время наводнения мужчин. Пресс-служба полиции передала: после того, как тело было извлечено из ручья и поднято на плато, парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" осмотрели его и констатировали смерть мужчины.

    Поиски еще одного человека продолжаются. В операции вместе с полицией участвуют военные и спасательные службы.

    adv_11 incontent_1

    В ночь на 11 апреля стало известно, что во время наводнения в районе 40-й трассы пропали без вести три человека. Утром была обнаружена одна из пропавших – 21-летняя женщина. Она была найдена военными спасателями примерно в 4 км к северу от перекрестка Цихор. У нее легкие травмы, она пострадала от переохлаждения. Пострадавшую доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

    adv_12 m_ar_1

    Спасенная девушка рассказал парамедикам, что машину, в которой она находилась, смыло с дороги, когда салон автомобиля стало заливать водой, она выбралась и плыла, пока не смогла ухватиться за скалистый берег и выбраться. Там ее нашли спасатели.

    Кроме того, иорданская сторона передает, что в районе Аравы пропали офицер и солдат армии Хашимитского королевства. По согласованию с израильскими властями, для розыска пропавших задействован иорданский военный вертолет.

    adv_13 incontent_2

    Диспетчерский пункт Южного округа с вечера 10 апреля получил около тысячи обращений от граждан, оказавшихся в бедственном положении из-за наводнений в руслах ручьев от Негева до Эйлата. В общей сложности были выявлено более 100 инцидентов, когда люди нуждались в помощи. Для оказания помощи были задействованы спасательные службы, силы армии и полиции.

    adv_14 m_ar_2

    Спасено около 60 граждан, которые были смыты водным потоком, иногда вместе со своими автомобилями, передает пресс-служба полиции Израиля.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вертолеты ВВС, бойцы спасательного подразделения 669, формирование "Адом" при командовании Южным военным округом приняли участие в операциях по спасению гражданских лиц во время наводнений на юге Израиля, а также в поиске пропавших без вести. В течение вечера военными были спасены 26 человек, еще 10 человек были спасены ночью. Операции проводились совместно с полицией, службой скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарной службой и региональными спасательными подразделениями. Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила о закрытии 10-й трассы на границе с Египтом.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:46 Найдено тело еще одной женщины, пропавшей во время наводнения в пустыне Арава
    16:33 Предотвращен теракт возле поселения Элон-Море. Двое террористов ликвидированы
    16:18 Найдено тело одного из пропавших во время наводнения в пустыне Арава
    15:35 Группе подозреваемых в нападениях на полицейских на Храмовой горе предъявлены обвинения
    15:16 Итоги валютных торгов 11 апреля 2023 года: курсы доллара и евро резко повысились
    14:40 Полиция опубликовала уточненные данные о перекрытых дорогах на юге страны
    14:17 Коалиция призвала партнеров по переговорам к "сдержанности и ответственности"
    14:13 В Кфар-Эционе прошли похороны Леи (Люси) Ди, убитой террористами
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5