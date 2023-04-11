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    В Израиле

    Евреям и туристам запрещено подниматься на Храмовую гору до конца Рамадана

    время публикации: | последнее обновление:
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    Евреям и туристам запрещено подниматься на Храмовую гору до конца Рамадана
    NEWSru.co.il. Фото: А.Завин

    Премьер-министр, министр обороны и министр национальной безопасности провели всестороннее совещание по оценке ситуации с руководителями служб безопасности, которое было посвящено ситуации в Израиле, в частности в Иудее и Самарии, Иерусалиме и на Храмовой горе.

    Премьер-министр и министры поручили задействовать все необходимые оперативные силы для защиты молящихся у Стены Плача, а также ведущих к ней дорог.

    Кроме того, как сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства, по единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы ШАБАКа и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана.

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    Премьер-министр похвалил израильскую полицию за работу на Храмовой горе и у Западной стены во время Песаха, а также силы безопасности за серию ликвидаций и мер по защите израильтян, которые спасли множество жизней.

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