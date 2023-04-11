В возрасте 74 лет скончался известный израильский писатель и публицист Меир Шалев

Во вторник, 11 апреля, скончался известный израильский писатель и публицист Меир Шалев. Ему было 74 года. Последние несколько месяцев он боролся с онкологическим заболеванием.

Меир Шалев родился 29 июля 1948 года в мошаве Нахалаль. В 1966 году был призван в Армию обороны Израиля. Служил в бригаде Голани. Принимал участие в боях на Голанских высотах во время Шестидневной войны. В одном из боев Войны на истощение (война между Египтом и Израилем в 1967-1970 годах) был тяжело ранен.

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Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Во время учебы подрабатывал водителем "скорой помощи". Все эти факты нашли отражение в его произведениях.

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Свою первую книгу, "Русский роман", он выпустил в 1988 году. Книга разошлась огромным тиражом и принесла ему известность. За этот роман он был удостоен Премии главы правительства в области литературы. Однако первую награду за книгу ему вручило общество энтомологов за описание в романе насекомых.

В 1991 году он выпустил книгу "Эсав", в 1994 - "Как несколько дней", в 1998 - "В доме своем в пустыне...", в 2002 - "Фонтанелла", в 2006 - "Голубь и мальчик", в 2009 - "Дело было так", в 2013 - "Вышли из леса две медведицы", 2022 - "Не говори своему брату". В общей сложности он написал девять романов, несколько книг в жанре нон-фикшн, а также более десятка книг для детей.

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Меир Шалев был одним из самых интересных авторов современной израильской литературы. Его произведения были переведены на 16 языков, включая русский.

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На русский язык его книги переводили Алла Фурман и Рафаил Нудельман. На одной из встреч с читателям писатель шутил, что все очень хвалят его романы в русском переводе. Он убежден, что его книги на русском намного лучше того, что было написано им на иврите.

Шалев придерживался левых взглядов. До последнего времени вел авторскую колонку в газете "Едиот Ахронот".