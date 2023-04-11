В возрасте 74 лет скончался известный израильский писатель и публицист Меир Шалев
Во вторник, 11 апреля, скончался известный израильский писатель и публицист Меир Шалев. Ему было 74 года. Последние несколько месяцев он боролся с онкологическим заболеванием.
Меир Шалев родился 29 июля 1948 года в мошаве Нахалаль. В 1966 году был призван в Армию обороны Израиля. Служил в бригаде Голани. Принимал участие в боях на Голанских высотах во время Шестидневной войны. В одном из боев Войны на истощение (война между Египтом и Израилем в 1967-1970 годах) был тяжело ранен.
Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Во время учебы подрабатывал водителем "скорой помощи". Все эти факты нашли отражение в его произведениях.
Свою первую книгу, "Русский роман", он выпустил в 1988 году. Книга разошлась огромным тиражом и принесла ему известность. За этот роман он был удостоен Премии главы правительства в области литературы. Однако первую награду за книгу ему вручило общество энтомологов за описание в романе насекомых.
В 1991 году он выпустил книгу "Эсав", в 1994 - "Как несколько дней", в 1998 - "В доме своем в пустыне...", в 2002 - "Фонтанелла", в 2006 - "Голубь и мальчик", в 2009 - "Дело было так", в 2013 - "Вышли из леса две медведицы", 2022 - "Не говори своему брату". В общей сложности он написал девять романов, несколько книг в жанре нон-фикшн, а также более десятка книг для детей.
Меир Шалев был одним из самых интересных авторов современной израильской литературы. Его произведения были переведены на 16 языков, включая русский.
На русский язык его книги переводили Алла Фурман и Рафаил Нудельман. На одной из встреч с читателям писатель шутил, что все очень хвалят его романы в русском переводе. Он убежден, что его книги на русском намного лучше того, что было написано им на иврите.
Шалев придерживался левых взглядов. До последнего времени вел авторскую колонку в газете "Едиот Ахронот".
"Литература - это всегда способ понять, где мы находимся". Интервью с Меиром Шалевом