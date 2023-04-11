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    В Израиле

    "Решет": РААМ ведет переговоры с "Ликудом" о возможности поддержки реформы

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    Erik Marmor/Yonatan Sindel/Flash90

    Высокопоставленные представители "Ликуда" вели в последние недели переговоры с главой РААМ Мансуром Аббасом о возможности поддержки исламистами проекта юридической реформы, утверждает журналист телеканала "Решет" Равив Друкер.

    Согласно опубликованной им информации, речь не шла об изначальном проекте реформы Левина-Ротмана, а об измененной формулировке, схожей с проектом, представленным президентом Ицхаком Герцогом. Взамен Аббас должен получить дополнительные бюджеты для арабского сектора, в рамках пятилетнего плана развития.

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    В РААМ не опровергли эту информацию, заявив, что обсуждение продолжается. В окружении Аббаса отмечают, однако, что проект, который они согласятся поддержать, должен быть представлен РААМ, а не "Ликудом".

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    В окружении Нетаниягу опровергли эту информацию.

    Такие контакты с РААМ возможно являются подготовкой к провалу переговоров между сторонами при посредничестве президента. В этом случае "Ликуд" намерен продвигать реформу в одностороннем порядке.

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    В то же время, в политических кругах убеждены, что решение Нетаниягу оставить на посту министра обороны Йоава Галанта практически снимает с повестки дня возможность односторонних шагов, так как они повлекут новый конфликт с министром обороны.

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    11 апреля "Исраэль а-Йом" сообщает, что в ходе бесед между представителями рабочих групп коалиции и оппозиции, не удалось прийти к соглашению о порядке переговоров. В "Махане Мамлахти" настаивают на том, чтобы прежде всего был согласован вопрос о составе комиссии по выбору судей. Этот вопрос является самым сложным для решения, и в окружении Ганца заявляют, что компромисс по этой теме откроет путь к достижению общего соглашения по реформе.

    В "Ликуде", в свою очередь, настаивают на ином порядке переговоров. Там требуют прежде всего прийти к соглашению по вопросам, которые легче поддаются разрешению, и таким образом придать положительную динамику продвижению переговоров. В "Ликуде" полагают, что сосредоточение всех усилий на вопросе комиссии по выбору судей приведет к провалу переговоров.

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